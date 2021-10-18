الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار

هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار الأمريكي لتلامس 9.315 ليرة لكل دولار.

ويرى محللون أن فرص تعافي الليرة تكاد لا تذكر، نظرا لتوقعات بخفض بأنه "غير رشيد" كما وصفوه، لأسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وخسرت الليرة التركية التي تعد الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام، 20 في المئة من قيمتها هذا العام.

وتم تسجيل نصف هذا الهبوط منذ مطلع الشهر الماضي عندما بدأ البنك المركزي إعطاء إشارات تيسيرية رغم ارتفاع التضخم إلى نحو 20 في المئة.

المصدر: "رويترز"