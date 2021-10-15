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الألومنيوم يقفز إلى أعلى مستوى منذ 2008

مال وأعمال

الألومنيوم يقفز إلى أعلى مستوى منذ 2008
Sputnik
صورة تعبيرية
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قفزت أسعار الألومنيوم في البورصات، اليوم الجمعة، حيث تجاوز سعر المعدن مستوى 3200 دولار للطن، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2008.

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ووفقا للتداولات صعدت أسعار الألومنيوم بحلول الساعة 13:11 بتوقيت موسكو بنسبة 3.1% إلى 3209 دولارات للطن، وهو أعلى مستوى في 13 عاما، منذ يوليو 2008.

ويأتي الارتفاع في ظل صعود أسعار الطاقة في البورصات، حيث صعدت عقود "برنت" اليوم فوق مستوى 85 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى في 3 سنوات.

المصدر: تاس

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