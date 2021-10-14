أبرز أهدافها.. مصر توقع مذكرة لتزويد اليونان وأوروبا بالكهرباء

وقعت مصر واليونان، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم لدراسة إنشاء مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، حيث من المخطط أن تقوم مصر بتزويد اليونان وأوروبا بالطاقة الكهربائية.

وتم توقيع المذكرة في أثينا بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووزارة البيئة والطاقة اليونانية، وتم التوقيع خلال زيارة لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري والوفد المرافق إلى اليونان.

وتهدف الزيارة، التي تستمر يومي 14 و15 أكتوبر الجاري، لبحث أوجه التعاون المشترك فيما يخص الربط الكهربائي بين شبكات نقل الكهرباء باليونان ومصر.

وبموجب المذكرة سيتم دراسة إنشاء مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان عن طريق كابل كهربائي بحري يوفر ربط مباشر لتبادل الكهرباء بين مصر واليونان ويمتد للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

ووفقا لبيان صدر عن الوزارة المصرية فإن مشروع الربط الكهربائى يحقق العديد من الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية ويهدف المشروع إلى:

- إنشاء شبكة ربط قوية بشرق المتوسط لتحسين أمن واعتمادية الأمداد بالطاقة.

- المساعدة عند حدوث الأعطال والانقطاعات والحالات الطارئة على شبكات النقل ورفع درجة تأمين الإمدادات الكهربائية.

- تحفيز التعاون الاقليمي والسلام والرخاء.

- تعزيز المزيد من التطوير وزيادة مشاركة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة فى مشروعات الربط الكهربائى وفي مزيج الكهرباء على كل من المستوى الوطني والإقليمي.

ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة التى تزخر بها القارة الإفريقية.

المصدر: RT