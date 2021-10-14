مصر.. السيسي يوافق على قرض جديد

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية.

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وينص المشروع على دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، وتم توقيعه في 20 يناير 2021 و21 يناير 2021.

المصدر: المصر اليوم