مصر.. السيسي يوافق على قرض جديد
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية.
وينص المشروع على دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، وتم توقيعه في 20 يناير 2021 و21 يناير 2021.
المصدر: المصر اليوم
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