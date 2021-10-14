أذربيجان تخطط لزيادة إمدادات الغاز إلى تركيا وأوروبا

صرح وزير الطاقة الأذربيجاني، بارفيز شهبازوف، للصحفيين على هامش مشاركته في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، بأن بلاده تخطط لزيادة صادرات الغاز إلى أوروبا وتركيا.

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وأضاف أن أذربيجان تعتزم زيادة صادرات الوقود الأزرق إلى أوروبا وتركيا في عام 2022 إلى 16 مليار متر مكعب، منها 6 مليارات إلى تركيا و10 مليارات لأوروبا.

وأشار إلى أن أذربيجان وافقت على إمداد تركيا بكميات غاز إضافية اعتبارا من العام 2023 بواقع 3.5 مليار متر مكعب سنويا.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا في ظل تراجع مخزونات الغاز في المستودعات الأرضية وارتفاع الطلب على الغاز وقرب موسم الشتاء.

وجرى تداول أسعار الغاز اليوم فوق مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب، والأسبوع الماضي بلغت أسعار الغاز مستوى 1937 دولارا لكل ألف متر مكعب.

المصدر: تاس

المصدر: تاس