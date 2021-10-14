أسعار الغاز في أوروبا تعود للارتفاع مرة أخرى

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الخميس، مرة أخرى فوق مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك في ظل زيادة الطلب وقرب موسم الشتاء.

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وصعدت اليوم أسعار العقود الآجلة للغاز لشهر نوفمبر في مركز TTF في هولندا إلى 1229.4 دولار لكل ألف متر مكعب.

ويأتي ارتفاع أسعار الوقود الأزرق في أوروبا في ظل تراجع مخزونات الغاز في المستودعات الأرضية وارتفاع الطلب على الغاز وقرب موسم الشتاء.

وكانت أسعار الغاز قد سجلت الأسبوع الماضي مستويات تاريخية غير مسبوقة، حيث صعدت الأسعار إلى مستوى 1937 دولارا لكل ألف متر مكعب، لكن عقب إعلان روسيا استعدادها مساعدة أوروبا في تجاوز أزمة الغاز تراجعت الأسعار.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، على هامش مشاركته في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" إن الشركاء الأوروبيين لم يتواصلوا بعد مع الحكومة الروسية لطلب زيادة إمدادات الغاز.

المصدر: تاس