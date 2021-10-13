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برميل النفط بـ100 دولار.. بوتين يرجح بلوغ الذهب الأسود هذا المستوى

مال وأعمال

برميل النفط بـ100 دولار.. بوتين يرجح بلوغ الذهب الأسود هذا المستوى
Reuters
صورة تعبيرية
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رجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين احتمال بلوغ أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه السوق أزمة حادة في الطاقة .

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وقال الرئيس الروسي، خلال مشاركته في الجلسة العامة من منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" اليوم الأربعاء: "هذا ممكن تماما. الآن سعر النفط يتزايد، أعني ذلك في روسيا".

وأشار إلى أن بلاده لا تسمح بقفزات حادة في الأسعار في سوق النفط. وأضاف بوتين "نبذل قصارى جهدنا لضمان استقرار سوق النفط بشكل كامل. لا نسمح بارتفاع حاد في الأسعار".

وتشهد أسواق النفط ارتفاعا في الأسعار، حيث بلغ مزيج "برنت" اليوم الأربعاء نحو مستوى 83 دولارا للبرميل، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على الخام.

المصدر: تاس

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