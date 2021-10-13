 
مباشر

اتفاق كهرباء بين مصر واليونان

مال وأعمال

اتفاق كهرباء بين مصر واليونان
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rhwa

كشفت وكالة "بلومبرغ" في تقرير اليوم عن أن مصر واليونان ستوقعان الأسبوع الجاري اتفاقا أوليا لمد كابل كهربائي كبير يربط بينهما. وبموجب الاتفاقية ستزود مصر الدولة الأوروبية بالكهرباء.

إقرأ المزيد
مصر.. وزارة الكهرباء والطاقة تكشف عن تفاصيل الربط الكهربائي مع السعودية
مصر.. وزارة الكهرباء والطاقة تكشف عن تفاصيل الربط الكهربائي مع السعودية

وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاق يعد الأول من من نوعه بين أوروبا وإفريقيا في جنوب شرق البحر المتوسط. 

وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن المتحدث باسم وزارة البيئة والطاقة اليونانية فإن توقيع مذكرة التفاهم بين مصر واليونان من المقرر أن يكون يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر أن يوقع الاتفاق وزير البيئة والطاقة اليوناني كونستانتينوس سكريكاس ووزير الكهرباء المصري محمد شاكر.

وبدأت مصر، التي لديها فائض في الكهرباء، محادثات قبل عام لبيع الطاقة لأوروبا، مستغلة ميزتها كمنتج للطاقة المتجددة الرخيصة في محاولة لتصبح مركزا إقليميا للتصدير. وقد كانت تجري مناقشات مع اليونان وقبرص في الأشهر الأخيرة لبناء كابل تحت البحر يربط بين البلدان الثلاثة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وقعت مصر والسعودية عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بقيمة 1.8 مليار دولار.

وشملت العقود التي تم توقيعها تعاقدات مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية، لتنفيذ مشروع الربط الذي تبلغ سعته 3 آلاف ميغاواط وبتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلوفولت.

المصدر: RT + بلومبرغ

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا