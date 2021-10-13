لبنان.. ارتفاع أسعار المحروقات من جديد

ارتفعت أسعار المحروقات من جديد، اليوم الأربعاء، في لبنان، وذلك بعد رفع الدعم الحكومة عنها بشكل كبير، وسط أكبر أزمة اقتصادية تواجهها البلاد في الزمن الحديث.

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وارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 9000 ليرة لبنانية، والـ98 أوكتان 9300 ليرة لبنانية، والديزل أويل 8600 ليرة لبنانية، وأصبحت الأسعار كالآتي: "

- بنزين 95 أوكتان 242800 ليرة.

- بنزين 98 أوكتان 250700 ليرة.

- المازوت 235200 ليرة.

- الغاز: _ المبيع في مركز التعبئة 187600.

_ المبيع في المحل التجاري 201100".

المصدر: "الجديد"