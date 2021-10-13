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لبنان.. ارتفاع أسعار المحروقات من جديد

مال وأعمال

لبنان.. ارتفاع أسعار المحروقات من جديد
Reuters MOHAMED AZAKIR
تعبئة محروقات
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ارتفعت أسعار المحروقات من جديد، اليوم الأربعاء، في لبنان، وذلك بعد رفع الدعم الحكومة عنها بشكل كبير، وسط أكبر أزمة اقتصادية تواجهها البلاد في الزمن الحديث.

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وارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 9000 ليرة لبنانية، والـ98 أوكتان 9300 ليرة لبنانية، والديزل أويل 8600 ليرة لبنانية، وأصبحت الأسعار كالآتي: "
- بنزين 95 أوكتان 242800 ليرة.

- بنزين 98 أوكتان 250700 ليرة.

- المازوت 235200 ليرة.

- الغاز: _ المبيع في مركز التعبئة 187600.

         _ المبيع في المحل التجاري 201100".

المصدر: "الجديد"

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