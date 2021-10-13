نمو التبادل التجاري بين روسيا والصين بنسبة 29.8 في المائة هذا العام

قالت إدارة الجمارك العامة الصينية، إن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين ارتفع في الفصول الثلاثة الأولى من عام 2021 بنسبة 29.8٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الجمارك الصينية، في بيانها، أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين بلغ في الفترة المذكورة من العام الحالي، 102.529 مليار دولار.

ونمت الصادرات الصينية إلى روسيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بنسبة 32.4٪ من حيث القيمة السنوية وبلغت 47.401 مليار دولار.

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وزادت الواردات من روسيا إلى الصين بنسبة 27.6٪ لتصل إلى 55.128 مليار دولار.

وفي سبتمبر من هذا العام، بلغ حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين، 13.468 مليار دولار.

وخلال تلك الفترة، بلغت الصادرات من الصين إلى روسيا 6.601 مليار دولار، والواردات من روسيا إلى الصين - 6.867 مليار دولار.

ويشار إلى أنه في نهاية عام 2020 ، تراجعت التجارة بين روسيا والصين بنسبة 2.9٪ إلى 107.76 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي