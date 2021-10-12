"كوين شيرز": العملات المشفرة تستقطب تدفقات لثمانية أسابيع متتالية

أظهرت بيانات "كوين شيرز" لإدارة الأصول الرقمية أن صناديق ومنتجات العملات المشفرة اجتذبت استثمارات بقيمة 226.2 مليون دولار الأسبوع الماضي، مستقطبة تدفقات لثامن أسبوع على التوالي.

وعلى مدار ثمانية أسابيع متتالية بلغ إجمالي التدفقات إلى العملات المشفرة 638 مليون دولار في حين بلغ مجمل التدفقات منذ بداية العام 6.3 مليار دولار.

وكما هو متوقع، قادت "بتكوين" الطريق مستقطبة 225 مليون دولار في رابع أسبوع على التوالي من التدفقات، بحسب بيانات للأسبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر.

وقفزت "بتكوين" إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر قرب 58 ألف دولار يوم الاثنين بدعم من طلب مستمر من المؤسسات، فيما تكتسب شرعية بين المستثمرين.

وتراجعت العملة الرقمية الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية 3.6 بالمئة إلى 55 ألفا و402 دولار في أواخر التعاملات الثلاثاء.

ومنذ أن هوت إلى مستوى منخفض عند 28 ألفا و600 دولار في يونيو، سجلت بتكوين مكاسب بحوالي 88 في المئة.

المصدر: "رويترز"