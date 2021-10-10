الإمارات وسوريا تتفقان على خطط مستقبلية لتعزيز التعاون الاقتصادي

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن أبو ظبي ودمشق توصلتا إلى اتفاق على خطط مستقبلية لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما واستكشاف قطاعات جديدة في المرحلة المقبلة.

وذكرت الوزارة أن الاتفاق تم خلال لقاء جمع وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر خليل، على هامش الحدث الاستثنائي العالمي، معرض "إكسبو 2020 دبي"، وأنه جاء بهدف تعزيز سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأضافت الوزارة: "أقر الطرفان خلال اللقاء، خطط عمل لخلق مسارات جديدة للتكامل الاقتصادي وتطوير التبادل في بعض القطاعات المهمة لدى الجانبين".

ونوه وزير الاقتصاد الإماراتي، إلى أن "حجم التبادل التجاري غير النفطي خلال العام الماضي 2020 بلغ نحو 2.6 مليار درهم، فيما بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 نحو مليار درهم، فيما تجاوزت قيمة الاستثمار السوري المباشر في دولة الإمارات 1.5 مليار درهم بنهاية 2019".

#الإمارات و #سوريا تتفقان على خطط مستقبلية لتعزيز التعاون الاقتصادي واسكتشاف قطاعات جديدة خلال المرحلة المقبلة.#وزارة_الاقتصادpic.twitter.com/zC5Ck1AK5V — Ministry Of Economy - United Arab Emirates (@Economyae) October 10, 2021

المصدر: وكالات