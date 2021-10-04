مباحثات لإعادة تفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل مع وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله طوق اليوم الاثنين، أهم المواضيع الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

ومن ضمن ما تم بحثه الاتفاق على إعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي، وذلك بهدف تشجيع التبادل التجاري والاستثمار والتعاون على الصعيد الاقتصادي بين البلدين.

وشدد الخليل خلال اللقاء على هامش أعمال معرض "إكسبو دبي 2020" على أهمية العلاقات السورية الإماراتية وقدم عرضا لأحدث القوانين في سوريا، ولا سيما قانون الاستثمار والتي تؤمن بيئة استثمارية مناسبة وجاذبة في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وتشجع المستثمرين على إقامة المشاريع في كل المجالات من خلال تقديم تسهيلات وامتيازات كبيرة.

وتم التأكيد أيضا على أهمية تنوع الاقتصاد، الذي يحمي الدول ويحصنها من مخاطر التركيز على قطاع أو قطاعات قليلة بما يهدد استقرارها الاقتصادي وعلى أهمية المشاريع المتوسطة والصغيرة حيث تشكل النسبة الأكبر من المشاريع العاملة في البلدين وتعد الداعم الأساسي للاقتصاد والمحرك الرئيس له كما تم البحث بأهمية إحياء التعاون الثنائي في جميع القطاعات الاقتصادية.

بدوره أعرب الوزير طوق عن استعداد بلاده لتقديم الدعم لسوريا من خلال نقل التجربة الإماراتية الناجحة في قطاع الاقتصاد. وتم التأكيد على أهمية استمرار اللقاءات وتبادل الزيارات بين الجانبين السوري والإماراتي.

المصدر: سانا