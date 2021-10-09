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مشاركة سوريا في معرض إكسبو دبي

أخبار العالم العربي

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تشارك سوريا في معرض إكسبو دبي بجناح خاص يعرض المسيرة الحضارية لتاريخ سوريا، ويهدف الى مد جسور التعاون مع الجهات المشاركة والزائرة في هذا الحدث العالمي .

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