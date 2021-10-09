مشاركة سوريا في معرض إكسبو دبي

تشارك سوريا في معرض إكسبو دبي بجناح خاص يعرض المسيرة الحضارية لتاريخ سوريا، ويهدف الى مد جسور التعاون مع الجهات المشاركة والزائرة في هذا الحدث العالمي .

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