البورصة الأمريكية تفتح على زيادة رغم تقرير الوظائف

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة "وول ستريت" على ارتفاع، اليوم الجمعة، مدفوعة بمكاسب في أسهم الطاقة في الأسواق.

وجاء الارتفاع على الرغم من بيانات أظهرت أن الوظائف الأمريكية نمت أقل بكثير من المتوقع في سبتمبر 2021 وسط تراجع في التوظيف الحكومي.

وصعد المؤشر "داو جونز" الصناعي 2.63 نقطة بما يعادل 00.01 بالمئة إلى 34757.57 نقطة.

وفتح المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعا 6.75 نقطة أو 0.15 بالمئة إلى 4406.51 نقطة، وزاد المؤشر "ناسداك" المجمع 40.70 نقطة أو 0.28 بالمئة إلى 14694.72 نقطة.

المصدر: رويترز