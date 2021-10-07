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الدولار يستقر قرب قمة 14 شهرا

مال وأعمال

الدولار يستقر قرب قمة 14 شهرا
Reuters
صورة تعبيرية
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استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في 14 شهرا مقابل اليورو إذ زادت احتمالات اتخاذ المركزي الأمريكي إجراء في وقت أقرب لإعادة السياسة إلى طبيعتها، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.

واستقرت العملة الأمريكية عند 1.15525 دولار لليورو، بعد أن ارتفعت إلى 1.1529 دولار أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ يوليو من العام الماضي.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ليسجل 94.252 نقطة بعد ارتفاع بما يقرب من 0.5 بالمئة خلال الجلستين الماضيتين.

وبالنسبة للعملات الرقمية، حلقت عملة "البيتكوين"، أكبر العملات المشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، بالقرب من أعلى مستوى لها في خمسة أشهر تقريبا عند 55800 دولار أمس، وكانت في أحدث التعاملات عند حوالي 54776 دولارا.

المصدر: رويترز

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