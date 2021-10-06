متى ستبدأ أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بالانخفاض؟

سلط المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة الضوء على أزمة الغاز في أوروبا، حيث تسجل الأسعار كل يوم مستويات تاريخية في ظل تراجع المخزونات وزيادة الطلب على الغاز.

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وأشار المفوض إلى أن أسعار الغاز في أوروبا ستبقى خلال فصل الشتاء عند مستويات مرتفعة، لكنها ستنخفض في فصل الربيع القادم.

وفيما يتعلق بعقود الغاز المبرمة مع روسيا، أكد المسؤول الأوروبي أن عقود الغاز طويلة الأجل مع روسيا يتم الوفاء بها.

كذلك حذر من احتمال حدوث أزمات طاقة جديدة في أوروبا، وقال: "يجب أن تستعد أوروبا لأزمات طاقة مستقبلية محتملة، كما يجب عليها أن تزيد من استعدادها ومرونتها في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة".

وأضاف أن المفوضية الأوروبية ستقدم اقتراحاتها بشأن إصلاح سوق الغاز في أوروبا بنهاية العام الجاري، لافتا إلى أن المفوضية ستركز على مسألة تخزين وأمن إمدادات الطاقة ضمن مقترحات إصلاح سوق الغاز.

وشدد على أهمية استثمار أوروبا في الطاقة المتجددة، وقال: "الاستثمار في الطاقة المتجددة مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي، هذا سيمنح أوروبا أسعارا أكثر استقرارا واستقلالية".

وتواصل أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا تسجيل المستويات القياسية، إذ ارتفعت في بداية تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى تاريخي جديد بعد أن تجاوزت مستوى 1600 دولار لكل ألف متر مكعب.

المصدر: نوفوستي