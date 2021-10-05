سعر الغاز في أوروبا يحطم رقما قياسيا غير مسبوق

ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز في أوروبا إلى قيمة قياسية جديدة، وتجاوز للمرة الأولى في التاريخ، 1300 دولارا لكل ألف متر مكعب، حسب بيانات التداول على منصة "ICE Futures".

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وبلغت قيمة العقود الآجلة لشهر نوفمبر على مؤشر "TTF" الهولندي، الذي يعتبر من أكثر المراكز الأوروبية سيولة صباح اليوم، رقما قياسيا هو 1300 دولار لكل ألف متر مكعب، ما يدل على زيادة مقارنة بالسعر المقدر ليوم الاثنين بنسبة تزيد عن 8٪.



يشار إلى أن احتساب حركية العقود الآجلة في البورصة يتم بواسطة سعر التسوية ليوم التداول السابق، حيث أغلق التداول يوم الاثنين عند 1.156.3 دولار لكل ألف متر مكعب، والسعر المقدر يقترب من 1160 دولارا.



وكانت أسعار الغاز في أوروبا قد ارتفعت بشكل حاد في الأشهر الأخيرة. وبالعودة إلى أوائل أغسطس، كان السعر المقدر لأقرب العقود الآجلة على مؤشر "TTF" الهولندي حوالي 515 دولارا لكل ألف متر مكعب، وبحلول نهاية سبتمبر، زاد الرقم بأكثر من الضعف. وحطمت الأسعار الرقم القياسي تلو الآخر، وفي الأول من أكتوبر وصلت تقريبا إلى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب.

ورصد الخبراء أن ارتفاع أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا مرتبط بعدة عوامل منها انخفاض مستوى امتلاء مرافق تخزين الغاز تحت الأرض الأوروبية، ومحدودية العرض من الموردين الرئيسيين، وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا.

المصدر: نوفوستي