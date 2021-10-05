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السعودية.. الصادرات غير النفطية تحقق أعلى معدل في تاريخها بغضون عام

مال وأعمال

السعودية.. الصادرات غير النفطية تحقق أعلى معدل في تاريخها بغضون عام
Reuters HUSEYIN ALDEMIR
العلم السعودي
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أعلن ماجد القصبي، وزير التجارة، وزير الإعلام السعودي المكلف، أن "الصادرات غير النفطية للملكة حققت أعلى رقم في تاريخها، بالفترة الممتدة بين يونيو 2020 ويونيو 2021".

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وفي المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي السعودي، قال ماجد القصبي: "على مستوى الاقتصاد، حققت الصادرات غير النفطية أعلى رقم في تاريخها وهو 255 مليار ريال (حوالي 68 مليار دولار)، في الفترة منذ يونيو 2020 حتى يونيو 2021، وذلك يمثل ترجمة عملية لمستهدفات رؤية المملكة 2030".

وأوضح أن المملكة حققت المركز الثاني من بين 121 دولة في مؤشر "نيكاي" للتعافي من جائحة كورونا، والمرتبة العاشرة من بين 184 دولة، في مؤشر "كوفيد" العالمي "GCI".

(الدولار = 3.75 درهم سعودي)

المصدر: RT

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