"أرامكو" السعودية تؤكد أن إنتاجها من النفط بعد سنوات سيرتفع بمقدار مليون برميل يوميا

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية أنها ستستكمل مشروع رفع طاقتها الإنتاجية من النفط بمقدار مليون برميل يوميا في 2027 ليصل إلى 13 مليون برميل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر إن الطاقة القصوى للشركة من 12 إلى 13 مليون برميل يوميا ... لن تصل إلى حدها الأقصى عند 13 مليون برميل يوميا قبل عام 2027".

وأضاف الناصر في منتدى إنرجي إنتليجنس عبر الإنترنت أن "أرامكو" وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، تهدف أيضا إلى توسيع نطاق أعمالها التجارية في النفط إلى 8 ملايين برميل يوميا خلال السنوات الخمس المقبلة من 5.5 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.

وقال الناصر، إن شح إمدادات الغاز الطبيعي على مستوى العالم ساعد في تعزيز الطلب على النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا مع تحول المستهلكين من الغاز إلى النفط الخام.

المصدر: "رويترز"