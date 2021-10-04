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ليبيا.. الإعلان عن إنشاء مصفاة جديدة لتكرير النفط

مال وأعمال

ليبيا.. الإعلان عن إنشاء مصفاة جديدة لتكرير النفط
Reuters Ismail Zetouni
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قالت حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الأحد إنهما تعملان على إنشاء مصفاة جديدة في الجنوب كان تشييدها مقررا بالأساس في عام 1980.

وستدير المصفاة في سبها شركة "زلاف" ​​التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، وستنتج غاز الطهي ووقود الطائرات ومنتجات أخرى منها 1.4 مليون لتر من البنزين و1.1 مليون لتر من الديزل يوميا.

وأُجريت دراسة جدوى في البداية في عام 1987، وجددتها شركة بتروفاك البريطانية العام الماضي. وقالت شركة "زلاف" إن المشروع سيتكلف ما بين 500 و600 مليون دولار وسيستغرق إنجازه ما يصل إلى ثلاث سنوات.

وقال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لدى الإعلان عن المشروع في طرابلس إن التغطية المالية لهذا المشروع جاهزة، كما أن المواصفات والتصاميم الفنية جاهزة لدى المؤسسة الوطنية للنفط.

المصدر: "رويترز"

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