 
مباشر

أسعار الغاز في أوروبا تواصل تحطيم الأرقام القياسية

مال وأعمال

أسعار الغاز في أوروبا تواصل تحطيم الأرقام القياسية
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/reqt

سجلت أسعار الغاز في أوروبا في بداية تعاملات، اليوم الجمعة، مستويات تاريخية، حيث لامست الأسعار مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.

إقرأ المزيد
استئناف ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أنبوب
استئناف ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أنبوب "يامال- أوروبا"

ووفقا للتداولات فإن عقود الغاز الآجلة لشهر نوفمبر تسليم مركز هولندا بلغت 1199.44 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.

وتسجل أسعار الغاز في أوروبا كل يوم تقريبا مستويات تاريخية، وعن أسباب هذا الصعود يشير خبراء إلى زيادة في الطلب تزامنا مع تراجع مخزونات الغاز في المستودعات الأرضية في أوروبا.

أما ما يتعلق بقفزة أسعار الوقود الأزرق اليوم فيقول خبراء إن انخفاض ضخ الغاز عبر أنبوب "يامال-أوروبا" (أنبوب لضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا) يقف على الأرجح وراء ارتفاع أسعار الغاز.

ويمر خط أنابيب الغاز "يامال - أوروبا" عبر أراضي 4 دول وهي: روسيا وبيلاروس وبولندا وألمانيا. والطاقة التصميمية للأنبوب 32.9 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا