تراجع صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة

تراجعت صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021، حيث بلغت الصادرات 750 مليون دولار بنسبة تراجع 66% مقارنة بنفس الفترة من 2020.

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وحسب بيان المجلس التصديري لمواد البناء اليوم الثلاثاء، فقد جاءت كندا في المركز الأول استيرادا للحلي والأحجار الكريمة ضمن قائمة ضمت 41 دولة، مسجلة 360 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، مقابل 512 مليون دولار عن نفس الفترة من 2020.

وجاءت الإمارات في المركز الثاني مسجلة 281 مليون دولار مقابل 1,545 مليون دولار، وشهدت الصادرات إلى أستراليا زيادة مسجلة 103 ملايين دولار، مقابل 85 مليون دولار، وسجلت إلى لبنان مليوني دولار مقابل 5 ملايين، وإلى تركيا 1.485 مليون دولار مقابل 12 مليونا.

المصدر: الأهرام