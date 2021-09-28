الجمهوريون يعرقلون تشريع رفع سقف الدين الأمريكي

عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا لإطلاق المناقشة حول رفع سقف الدين الحكومي وتفادي إغلاق حكومي جديد بعد الـ3 من ديسمبر المقبل.

وأيد التشريع 48 عضوا في مجلس الشيوخ، بينما عارضه 50، فيما كان التشريع بحاجة إلى 60 صوتا لتمريره.

وغير زعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر صوته في اللحظة الأخيرة من "نعم" إلى "لا"، ما سيؤدي إلى إعادة التصويت.

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وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قد حذرت الكونغرس من احتمال عجز الولايات المتحدة عن سداد الديون إن لم يتم رفع سقف الدين الحكومي بحلول 1 أكتوبر، عندما تبدأ السنة المالية الجديدة.

وفي غياب الضوء الأخضر لرفع سقف الدين، ستستنفد الخزانة الأمريكية قدراتها للاقتراض خلال الفترة بين 15 أكتوبر و4 نوفمبر على الأرجح.

وتحتاج السلطات الأمريكية أيضا للتمويل لمواصلة عمل الحكومة، حيث ينتهي التمويل المخصص حتى الآن في 3 ديسمبر، ويهدد الحكومة إغلاق جديد بعد هذا الموعد إن لم يتم التصويت على التشريعات الضرورية بشأن التمويل.

المصدر: وكالات