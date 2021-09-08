وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر الكونغرس من استنفاذ الأموال بحلول أكتوبر

حثت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأربعاء، الكونغرس على التحرك بسرعة لرفع أو تعليق لسقف الدين، محذرة من استنفاذ الأموال بحلول أكتوبر المقبل.

وفي رسالة إلى زعماء الكونغرس، كتبت يلين أنه بناء على معلومات إدارية، فإن "الأموال والإجراءات غير العادية ستستنفذ بحلول أكتوبر"، وقالت إن "التأخير الذي يدعو إلى التشكيك في قدرة الحكومة الفيدرالية على الوفاء بجميع التزاماتها من المحتمل أن يتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها للاقتصاد الأمريكي والأسواق المالية العالمية".

وأضافت: "في الوقت الذي لا تزال فيه العائلات والمجتمعات والشركات الأمريكية تعاني من آثار وباء كورونا المستمر، سيكون من غير المسؤول تعريض الثقة الكاملة والائتمان الأمريكي للخطر".

يذكر أنه تم تعليق حد الدين، وهو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للولايات المتحدة اقتراضه بموجب القانون، لمدة عامين في عام 2019 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن التعليق انتهى في نهاية يوليو الماضي.

وتستخدم وزارة الخزانة ما يسمى بالإجراءات الاستثنائية لدفع فواتيرها منذ ذلك الحين، بما في ذلك تعليق بعض الاستثمارات. وإذا تم استنفاد الأموال النقدية المتوفرة لديها وتدابيرها المؤقتة بالكامل، فستكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي لا تتمكن فيها الولايات المتحدة من الوفاء بالتزاماتها المالية.

المصدر: cbs news