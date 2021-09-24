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"رويال دتش شل" تستكمل صفقة نفطية ضخمة في مصر

مال وأعمال

Reuters
صورة تعبيرية
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 قالت شركة "رويال دتش شل" اليوم الجمعة، إنها استكملت عبر وحدتيها "شل مصر" و"شل النمسا" بيع أصول في الصحراء الغربية في مصر إلى شركتي "شيرون بتروليم كوربوريشن" و"كيرن إنرغي".

وتشمل الصفقة، التي أعلن عنها في مارس 2021 وتبلغ قيمتها 926 مليون دولار، حصة شل مصر في 13 امتيازا بريا وحصتها في شركة "بدر الدين للبترول".

وذكرت الشركة في بيان، أن الصفقة حصلت على كافة الموافقات التنظيمية المطلوبة.

المصدر: رويترز

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