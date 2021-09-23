جهاز حماية المستهلك المصري يستدعي أصحاب سيارات كيا

أعلن جهاز حماية المستهلك في مصر، "حملة استدعاء على بعض موديلات "كيا سبورتاج" موديلات 2016 حتى 2021".

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وقال الجهاز: "تهدف حملة الاستدعاء للاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة وحرصا منا علي سلامة المستهلكين كإجراء وقائي، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وحرصا من الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات "وكيل كيا" في مصر".

وأضاف الجهاز على صفحته على فيسبوك أنه قرر البدء في حملة كشف مجاني علي وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU) وعمل تحديث لبرمجة وحدة التحكم، والتأكد من خضوع السيارة لهذا الإجراء الوقائي.

المصدر: اليوم السابع