كيا تحوّل سيارة Soul الشهيرة لمركبة مميزة للطرق الوعرة

بعد أن لاحظت الشعبية الكبيرة لسيارات Soul في السنوات الأخيرة قررت شركة كيا طرح نماذج معدلة من هذه السيارات لمحبي المغامرات والرحلات في الطبيعة.

وتظهر الفيديوهات الترويجية التي نشرتها كيا مؤخرا أن نماذج Boardmasters المعدلة من سيارات Soul صممت لتكون مركبات دفع رباعي قادرة على اجتياز أصعب الطرق وأكثرها وعورة.

وحصلت هذه السيارات على عجلات خاصة للطرق الوعرة بمقاسات 265/75 R16، محيطها الخارجي يعطي أبعاد إطارات بمقاس 30 إنشا، كما دعمت هياكل هذه السيارات بممتصات صدمات متينة، وأحيط محيط الهيكل ومحيط حجرات العجلات بإطارات بلاستيكية للحماية من عوامل الرطوبة والصدمات.

كما زود سقف المركبات بسكك خاصة لحمل الأمتعة أو الحقائب أو ألواح التزلج، وجهز بمصابيح إضاءة خاصة تعمل بتقنيات LED لتأمين إضاءة ممتازة في مختلف ظروف الطقس، وثبتت عليه هوائيات كبيرة لالتقاط إشارات الراديو في الأماكن البعيدة أو النائية.

youtube/REC Anything

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ومن المفترض أن تطرح هذه السيارات بمحركات كهربائية صديقة للبيئة تولد عزما يعادل 204 أحصنة، وأن تحصل على بطاريات متطورة باستطاعة 64 كيلواط تمكنها من قطع مسافات تزيد عن 300 كلم بالشحنة الواحدة.

المصدر: moto1