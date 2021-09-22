منذ بداية الصيف.. مليونا سائح روسي يزورون منتجعات أنطاليا التركية

كشف اتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا عن عدد السياح الروس، الذين زاروا منتجعات أنطاليا التركية منذ بداية موسم صيف العام الجاري، حيث تلقى هذه المنتجعات رواجا لدى السائح الروسي.

ووفقا للاتحاد فإن نحو مليوني سائح روسي زاروا منتجعات أنطاليا بتركيا في الفترة من يونيو إلى سبتمبر من العام الجاري.

وقالت المديرة التنفيذية للاتحاد، مايا لوميدزي، إن "حصة الروس من إجمالي تدفق السياح الأجانب بلغت في الفترة من 1 يناير إلى 19 سبتمبر 2021 نسبة 37.41%، وبدءا من 21 يونيو الماضي مع استئناف الحركة الجوية مع تركيا بالكامل سافر ما يقرب من مليوني سائح روسي إلى منتجعات أنطاليا".

وأضافت المسؤولة أن أنطاليا استقبلت نحو 33.9 ألف رحلة جوية دولية من 1 يناير حتى 19 سبتمبر من هذا العام، وبذلك تكون قد استقطبت أكثر من 6 ملايين سائح أجنبي، من ضمنهم 2.2 مليون سائح وصل من روسيا.

وأشارت كذلك إلى ارتفاع الطلب في روسيا على السفر إلى المنتجعات التركية في شهر أكتوبر من العام الجاري.

المصدر: نوفوستي