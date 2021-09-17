البدء في إنتاج لقاح "أسترازينيكا" في روسيا

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والروسية عن انطلاق عمليات إنتاج لقاح "أسترازينيكا" في روسيا، وأشارت إلى أن إنتاج اللقاح سيكون موجها للتصدير إلى الخارج.

وقال نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، فاسيلي أوسماكوف، في تصريح اليوم الجمعة، أن شركة الأدوية الروسية "R-Pharm" بدأت إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا "أسترازينيكا" وذلك بموجب عقود تصدير.

المصدر: تاس