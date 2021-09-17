وزير المالية اللبناني يوقع عقد تدقيق جنائي مع "ألفاريز آند مارسال"

قالت وزارة المالية اللبنانية في بيان إن الوزير يوسف الخليل وقع اليوم الجمعة عقدا جديدا مع شركة استشارات إعادة الهيكلة "ألفاريز آند مارسال"، لإجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي.

وذكرت الوزارة أن "الوزير الخليل أبلغ بذلك كلا من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. وستقدم الشركة التقرير المبدئي للوزير الخليل خلال 12 أسبوعا من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة".

وتعثرت خطة التدقيق، وهي شرط رئيسي لتقديم المساعدات الخارجية للبنان الذي يعاني من انهيار مالي، في نوفمبر الماضي، عندما انسحبت الشركة قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من مصرف لبنان المركزي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام