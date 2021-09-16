الكرملين يعلق على مسألة فرض غرامات على عمالقة تكنولوجيا المعلومات

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على مسألة فرض غرامات من قبل جهات روسية حكومية على عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك "غوغل".

أشار بيسكوف إلى أنه يتعين على عمالقة تكنولوجيا المعلومات سداد الغرامات التي فرضت عليهم، وقال: "نحن سعداء برؤيتهم في روسيا، لكن يجب عليهم الالتزام بالقانون الروسي".

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية الروسية شركتي "غوغل" و"أبل" لأن تكونا أكثر انتباها لمطالب السلطات الروسية المعنية.

وفي الوقت الراهن يتجاوز مبلغ إجمالي الغرامات المفروضة على "غوغل" في روسيا مستوى 32 مليون روبل (441 ألف دولار)، وتم فرض الغرامات لمخالفات عدة، منها عدم حذف محتوى محظور في روسيا.

المصدر: نوفوستي