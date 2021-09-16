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1000 كغ من الذهب مرة واحدة.. دولة عربية تزيد احتياطيات المعدن النفيس بواقع طن

مال وأعمال

1000 كغ من الذهب مرة واحدة.. دولة عربية تزيد احتياطيات المعدن النفيس بواقع طن
Sputnik
صورة تعبيرية
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نشر مجلس الذهب العالمي تقريرا حديثا عن احتياطيات الذهب التي تملكها دول العالم، وأظهر التقرير أن دولة قطر زادت حيازتها بواقع طن من المعدن النفيس في شهر واحد.

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ووفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي لشهر سبتمبر الجاري، فقد بلغت احتياطيات قطر من الذهب 57.7 طن، وعند المقارنة مع تقرير شهر أغسطس الماضي نجد أن الاحتياطيات قد صعدت بواقع 1000 كغ.

وبحسب تقرير المجلس للشهر الماضي فقد بلغت الاحتياطيات مستوى 56.7 طن من المعدن الأصفر. ويظهر التقرير أن قطر زادت احتياطيات الذهب بواقع طن في شهر يونيو 2021.

وتحتل دولة قطر المرتبة الـ48 عالميا ضمن تصنيف دول العالم بحسب احتياطيات الأصفر الرنان. وتشكل احتياطات الذهب نحو 8.2% من إجمالي احتياطيات قطر الدولية.

المصدر: RT

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