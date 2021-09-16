"طيران الإمارات" تعلن عن أكثر من 3500 فرصة عمل

بدأت شركة طيران الإمارات حملة عالمية لتوظيف 3000 من أفراد أطقم الطائرات و500 في خدمات المطار، للانضمام إلى مركزها في دبي خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك لدعم العمليات.

وتتوفر متطلبات وظيفتي أطقم الخدمات الجوية وخدمات المطار على موقع الشركة الإلكتروني.

To support our planned ramp-up of operations, we’re recruiting 3,000 cabin crew and 500 airport services employees to join our Dubai hub. To find out more about the roles and to submit your application, visit: https://t.co/32H64nn3oQ

#FlyEmiratesFlyBetterpic.twitter.com/4A4MptgbKk — Emirates Airline (@emirates) September 16, 2021

وتواصل طيران الإمارات استئناف عمليات شبكتها تدريجيا بالتوازي مع تخفيف قيود السفر في جميع أنحاء العالم. واستدعت طوال الأشهر القليلة الماضية طيارين وأطقم خدمات جوية وموظفي عمليات آخرين من الذين توقفوا عن العمل عندما تسببت الجائحة في خفض كبير لحركة الرحلات الجوية في العام الماضي.

وتخدم طيران الإمارات حاليا برحلات منتظمة أكثر من 120 مدينة، تمثل 90% من شبكة خطوطها ما قبل الجائحة، وتخطط لاستعادة 70% من طاقتها بحلول نهاية العام الجاري، بما في ذلك إعادة المزيد من طائراتها أيرباص A380 إلى الخدمة.

المصدر: "الخليج"