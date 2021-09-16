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"طيران الإمارات" تعلن عن أكثر من 3500 فرصة عمل

مال وأعمال

AP
صورة تعبيرية
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بدأت شركة طيران الإمارات حملة عالمية لتوظيف 3000 من أفراد أطقم الطائرات و500 في خدمات المطار، للانضمام إلى مركزها في دبي خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك لدعم العمليات.

وتتوفر متطلبات وظيفتي أطقم الخدمات الجوية وخدمات المطار على موقع الشركة الإلكتروني.

وتواصل طيران الإمارات استئناف عمليات شبكتها تدريجيا بالتوازي مع تخفيف قيود السفر في جميع أنحاء العالم. واستدعت طوال الأشهر القليلة الماضية طيارين وأطقم خدمات جوية وموظفي عمليات آخرين من الذين توقفوا عن العمل عندما تسببت الجائحة في خفض كبير لحركة الرحلات الجوية في العام الماضي.

وتخدم طيران الإمارات حاليا برحلات منتظمة أكثر من 120 مدينة، تمثل 90% من شبكة خطوطها ما قبل الجائحة، وتخطط لاستعادة 70% من طاقتها بحلول نهاية العام الجاري، بما في ذلك إعادة المزيد من طائراتها أيرباص A380 إلى الخدمة.

المصدر: "الخليج"

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