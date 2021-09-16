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مطار دمشق.. وصول أولى رحلات طيران شركة دولية

مال وأعمال

مطار دمشق.. وصول أولى رحلات طيران شركة دولية
AP
صورة من الأرشيف - طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية
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أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الخميس، عن وصول أولى رحلات الخطوط الجوية الباكستانية PIA إلى مطار دمشق الدولي غدا الجمعة.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته في "فيسبوك"، أن وصول الرحلة يأتي في إطار تشغيل رحلات جوية من مطارات كراتشي ولاهور وإسلام آباد في باكستان باتجاه دمشق والعكس.

المصدر: RT

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