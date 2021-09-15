مصطفى مدبولي يكشف عن إطلاق قمة دولية باسم "قمة مصر الدولية للبنية التحتية والاستدامة"

كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، إطلاق قمة دولية موسعة تحت اسم "قمة مصر الدولية للبنية التحتية والاستدامة".

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وخلال كلمته ضمن فعاليات ملتقى بناة مصر "Builders of Egypt"، أشار مصطفى مدبولي إلى أن هذه القمة تهدف لمناقشة قضايا التنمية العمرانية الشاملة وجودة البنية التحتية المستدامة في القارة الإفريقية.

وقال مدبولي: "نستهدف عقد القمة عام 2022، وسيتم التحديد الموعد المناسب طبقا لتنسيق رؤساء الدول العربية والحكومات".

وافتتح رئيس الوزراء المصري اليوم، ملتقى بناة مصر "Builders of Egypt" في دورته السادسة تحت عنوان "التجربة المصرية.. ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والإفريقية".

المصدر: "القاهرة 24"