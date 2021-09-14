الحكومة المصرية توجه نصيحة للمواطنين مدخري أموالهم في المنازل

أكد مستشار رئيس الوزراء المصري للإصلاح الإداري هاني محمود، أن وضع أموال المواطنين في البنوك بدلا من المنزل سيرفع الدخل القومي المصري.

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وأشار مستشار رئيس الوزراء المصري للإصلاح الإداري إلى أن "لو فلوس المصريين بدل ما تبات معاهم تبات في البنك، دا هايرفع الدخل القومي لمصر".

وأوضح أن البعض يقول أن الكثيرين غير مؤهلين للتحول الرقمي، ولكن هذا غير صحيح، وأفضل مثال على ذلك ميكنة مكاتب تنسيق الثانوية العامة.

وشدد على أن وزارة الاتصالات سهلت التعامل مع كل التطبيقات، إضافة إلى أن المواطن الذي لا يجيد التعامل مع تكنولوجيا المعلومات، يوجد أحد من أقربائه يجيد التعامل معها، كما تعمل الدولة على تدريب العاملين في بعض المراكز لاستقبال الذين لا يعرفون خدمات التحول الرقمي وتقديم الخدمة لهم.

المصدر: الوطن