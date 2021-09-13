 
مباشر

مصر.. صورة فضائية مبهرة لـ"مدينة المعرفة" تشعل مواقع التواصل

مجتمع

مصر.. صورة فضائية مبهرة لـ
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ra4w

أثارت صورة لـ"مدينة المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر إعجاب المواطنين، حيث ظهر المبنى في الصورة على شكل مفتاح الحياة.

إقرأ المزيد
"الأوكتاغون".. صور فضائية تكشف عن مقر الجيش المصري الجديد الأضخم في الشرق الأوسط (صور)

والصورة لـ"مدينة المعرفة" التى تمثل مجتمعا متكاملا لتكنولوجيا المعلومات بما تتضمنه من مراكز بحثية متخصصة، حيث ستعمل المدينة على إعداد وتدريب كوادر متخصصة من الشباب.

وتقام مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 200 فدان، بإجمالى استثمارات 15 مليار جنيه.

المصدر: أخبار اليوم

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا