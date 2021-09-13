مصر.. صورة فضائية مبهرة لـ"مدينة المعرفة" تشعل مواقع التواصل
Sputnik
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أثارت صورة لـ"مدينة المعرفة" بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر إعجاب المواطنين، حيث ظهر المبنى في الصورة على شكل مفتاح الحياة.
والصورة لـ"مدينة المعرفة" التى تمثل مجتمعا متكاملا لتكنولوجيا المعلومات بما تتضمنه من مراكز بحثية متخصصة، حيث ستعمل المدينة على إعداد وتدريب كوادر متخصصة من الشباب.
وتقام مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 200 فدان، بإجمالى استثمارات 15 مليار جنيه.
المصدر: أخبار اليوم
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