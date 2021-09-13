"سامسونغ" تتطلع لبناء كاسحات جليد لنقل الغاز الروسي

أفادت شركة سامسونغ للصناعات الثقيلة اليوم، بأنها تجري محادثات مع مقاولين لبناء ناقلات غاز (LNG) لنقل الغاز الطبيعي المسال، الذي سيتم إنتاجه في شمال سيبيريا في روسيا.

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وقالت "سامسونغ" للصناعات الثقيلة: "لم يتم تحديد أي شيء بعد في المحادثات".

وجاء إعلان "سامسونغ" للصناعات الثقيلة بعد فترة وجيزة من تقرير صادر عن إحدى الصحف المحلية بأن شركة بناء السفن من المرجح أن تفوز بطلبات تقدر بنحو 2.6 مليار دولار لبناء 7 ناقلات غاز طبيعي مسال كاسحة للجليد و6 ناقلات غاز طبيعي مسال مقاومة للثلج في الشهر المقبل.

وقالت الصحيفة إن المتعاقدين، بما في ذلك "نوفاتيك"، ثاني أكبر شركة لإنتاج الغاز الطبيعي في روسيا، وشركات أخرى، تشارك في مشروع إنتاج الغاز الطبيعي المسمال "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2" الجاري تنفيذه في الحقل الواقع في شمال سيبيريا في روسيا.

المصدر: يونهاب