الشركاء في مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2" يوقعون اتفاقا لمدة 20 عاما لبيع الغاز

اتفق الشركاء في المشروع الروسي "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2" على تقاسم الغاز الذي يتم إنتاجه في إطار المشروع.

وقالت شركة "نوفاتيك" الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، إن الشركاء في "أرتيكا للغاز الطبيعي المسال-2" وقعوا عقدا لمدة 20 عاما لبيع الغاز الذي ينتجه المشروع.

وأشارت الشركة الروسية، التي تمتلك حصد الأسد في المشروع، إلى أن البدء في عمليات تسليم شحنات الغاز سيتم اعتبارا من العام 2023.

ووفقا للعقد المبرم فإن الشركاء في المشروع هم أنفسهم سيقومون بشراء الغاز الذي سينتجه مشروع "أرتيكا للغاز الطبيعي المسال-2"، وقد تم ربط أسعار بيع الغاز بالأسعار العالمية للنفط.

والكميات التي ستشتريها كل شركة تم تحديدها بناء على حصة الشركة المشاركة في المشروع.

و"أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2" هو المشروع الثاني لشركة "نوفاتيك" المرتبط بإنتاج الغاز الطبيعي المسال، بعد مشروع "يامال للغاز الطبيعي المسال". ويتم تنفيذ المشروع على أساس حقل "أوتريني"، وفي إطار المشروع من المخطط إنشاء 3 خطوط لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة تصل لكل خط إلى 6.6 مليون طن.

وتقوم "نوفاتيك" بتنفيذ المشروع في إطار تحالف دولي يضم شركات عالمية، وتمتلك "نوفاتيك" في مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال-2" حصة تبلغ 60%.

فيما تتوزع الـ40% الباقية على "توتال" (10%) وشركة CNPC الصينية (10%)، وشركة CNOOC الصينية (10%)، وJapan Arctic LNG مع تحالف Mitsui & Co., Ltd وJOGMEC يتملك أيضا 10%.

المصدر: تاس