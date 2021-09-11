وزير البترول يتحدث عن احتياطي مصر من الذهب

قال وزير البترول المصري المهندس طارق الملا، إن "بلاده بها ذهب حيث أن المنجم الوحيد المنتج هو منجم السكري وقد بدأ إنتاجه الاقتصادي منذ 2015، ويعد من أكبر 20 منجما على مستوى العالم".

إقرأ المزيد

وأشار الملا، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة إلى أن "مصر بها مناجم أخرى بخلاف منجم السكري، ولكن الفترة الماضية لم تكن شركات التعدين العالمية مهتمة بالعمل في مجال الذهب بسبب أن الإطار التشريعي للعمل في مجال التعدين لم يكن مشجعا، بل طاردا".

وأضاف أنهم "قاموا بتغيير القانون في 2019 وبناءا على ذلك تم الترويج لصناعة التعدين في مصر مع طرح مزايدات، وشهدت إقبال من شركات عالمية".

وتابع: "مصر فيها ذهب واحتياطيات جيدة.. وعمل هذه الشركات سينشط الوضع"، لافتا إلى أنهم يخططون لإنشاء مصفاة ذهب لدمج المنتجات، متوقعا أن الفترة المقبلة سيكون هناك إنتاج آخر مشابه لإنتاج السكري، فضلا عن اكتشافات أخرى.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT