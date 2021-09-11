وزير البترول المصري يكشف عن توقعاته لموعد ضخ الغاز إلى لبنان

قال وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، المهندس طارق الملا إنه يتوقع أن يتم ضخ الغاز المصري إلى لبنان خلال أسابيع أو أشهر قليلة.

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وأضاف الملا خلال تصريحات تلفزيونية: "بتكليفات رئاسية سنعمل على حل المشكلة التي يواجهها لبنان وسنقدم له الغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء وبخاصة محطة طرابلس لإضاءة مناطق كبرى في لبنان، وسيجرى مراجعة المنطقة الواصلة بين سوريا ولبنان من أجل تصدير الغاز المصري إلى لبنان، وأتصور أن يتم ضخ الغاز المصري إلى لبنان خلال أسابيع أو أشهر قليلة".

وأشار إلى أن "الغاز الطبيعي المصري ممتد عبر الخطوط وهناك خط الغاز العربي، والذي جرى تدشينه في منتصف الألفينيات لكن بسبب الظروف السياسية حينها، انقطع اعتبارا من عام 2010 كما توقف تصدير الغاز المصري إلى الأردن في عام 2012".

وأضاف الملا: "في عام 2018 حققنا الاكتفاء الذاتي واستطعنا استئناف تصدير الغاز للأردن، ثم بعد ذلك في نهاية 2018، بدأنا استئناف التصدير في محطة الإسالة بإدكو".

وأكد الوزير أن "مصر تعتبر من الدول الرائدة في منطقة شرق المتوسط، على مستوى صناعة الغاز الطبيعي، مصر يمكنها إنتاج الغاز محليا ولدينا بنية تحتية متميزة، مثل محطات الإسالة والموانئ وشبكة خطوط أنابيب وموانئ ومرافق غير محدودة الأبعاد، ويتعدى أطوالها 7500 كم، ومن ثم فإن مصر تعمل في تصدير واستيراد والتجارة في الغاز الطبيعي، وهو ما يعني أنها مركزا لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، وهناك دول اكتشافاتها أكبر من احتياجاتها ولا تستطيع الاستفادة من الكشف الموجود تحت الماء، مش عارفين يصرفوا الغاز، وعشان يتصرف كانت مصر هي أسرع وأنسب وأجهز حل، والرئيس السيسي قال إن مصر جابت غول في هذا المجال".

المصدر: "الوطن"