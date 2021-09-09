مصر.. بيانات جديدة عن التضخم

أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع بشكل طفيف إلى 5.7% في أغسطس 2021.

وللمقارنة فقد كان المؤشر في يوليو 2021 عند مستوى 5.4% على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، أظهرت البيانات أن التضخم تباطأ إلى 0.1% في أغسطس 2021 من 0.9% في يوليو 2021.

المصدر: رويترز