مصر.. بيانات جديدة عن التضخم
Reuters
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أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع بشكل طفيف إلى 5.7% في أغسطس 2021.
وللمقارنة فقد كان المؤشر في يوليو 2021 عند مستوى 5.4% على أساس سنوي.
وعلى أساس شهري، أظهرت البيانات أن التضخم تباطأ إلى 0.1% في أغسطس 2021 من 0.9% في يوليو 2021.
المصدر: رويترز
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