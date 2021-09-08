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ليبيا.. توقف صادرات النفط من ميناءين

مال وأعمال

ليبيا.. توقف صادرات النفط من ميناءين
Reuters
صورة تعبيرية
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أفاد مهندسان في ميناءي السدرة والهروج الليبيين إن محتجين أوقفوا صادرات النفط الخام منهما، فيما ذكر مهندسون آخرون أن الإنتاج في الحقول التي تغذي الميناءين لم يتأثر.

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وقال المهندسون إن ثلاث ناقلات بانتظار التحميل في السدرة وواحدة في الهروج.

وفي وقت سابق، قال وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الليبية المؤقتة محمد عون إن ليبيا ستكافح للحفاظ على مستويات إنتاجها النفطي.

وأوضح محمد عون في تصريح لوكالة "بلومبرغ"، أن ليبيا تضخ حوالي 1.3 مليون برميل من الخام يوميا وتهدف إلى زيادتها إلى 1.5 مليون بحلول نهاية العام 2021.

المصدر: رويترز + بلومبرغ

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