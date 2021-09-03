بوتين يحدد أولوية روسيا لقرون

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية تنمية منطقة الشرق الأقصى الروسية، وقال أن ذلك يشكل بالنسبة لروسيا " أولوية طويلة الأمد ومطلقة، ليس لعقود، ولكن لقرون قادمة".

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وجاء تصريح الرئيس الروسي في كلمة خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي الروسي، المنعقد حاليا في مدينة فلاديفوستوك بشرق روسيا.

ولتحقيق هذا الهدف وعد الرئيس الروسي تقديم "مجموعة غير مسبوقة" من المزايا والحوافز للأعمال التجارية في جزر الكوريل هناك.

وانطلقت أمس فعاليات وأعمال منتدى الشرق الاقتصادي الروسي، مع مراعاة إجراءات الاحتراز الصحي والوبائي.

ويعد المنتدى ثاني أكبر حدث اقتصادي كبير يجري في روسيا في ظل جائحة كورونا، بعد منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، الذي عقد في وقت سابق هذا العام.

وينعقد منتدى الشرق الاقتصادي هذا العام بشكل مختلط، حيث يشارك ضيوف بشكل شخصي والبعض الآخر عن بعد بواسطة الإنترنت. وتستمر أعمال المنتدى حتى 4 سبتمبر الجاري.

المصدر: نوفوستي