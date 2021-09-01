بن زايد: الإمارات ستبدأ باستضافة أحد أكبر الأحداث الثقافية والحضارية

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، إن الإمارات ستبدأ بعد شهر باستضافة أحد أكبر الأحداث الثقافية والحضارية على مستوى العالم "إكسبو 2020 دبي".

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وأضاف ولي عهد أبو ظبي في تغريدة نشرها على موقعه في "تويتر": قدرات فريقنا الوطني وكفاءتهم بقيادة أخي محمد بن راشد ستقدم للعالم نموذجا ملهما في الإرادة والعزيمة والإنجاز".

وختم قوله: "مستلهمين من إرثنا العريق في التواصل والتبادل الثقافي".

بعد شهر تبدأ دولة الإمارات باستضافة أحد أكبر الأحداث الثقافية والحضارية على مستوى العالم "إكسبو 2020 دبي" .. قدرات فريقنا الوطني وكفاءتهم ، بقيادة أخي محمد بن راشد ستقدم للعالم نموذجاً ملهماً في الإرادة والعزيمة والإنجاز ، مستلهمين من إرثنا العريق في التواصل والتبادل الثقافي. pic.twitter.com/INg2ckOEB2 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 1, 2021

و"إكسبو 2020"، هو معرض دولي، ومن المقرر أن يبدأ المعرض في أول أكتوبر 2021 وسيستمر حتى 31 مارس 2022.

وتوفر معارض "إكسبو" الدولية منصة لاستعراض أهم الابتكارات التي رسمت ملامح العالم الذي نعرفه اليوم. وسيواصل "إكسبو 2020" المحافظة على هذا التقليد بفضل الكشف عن أحدث التقنيات من جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن يجذب المعرض حوالي 25 مليون زائر من جميع أنحاء العالم، وسيشمل أكثر من 200 جناح.

المصدر: RT