مصر.. ارتفاع في المعروض النقدي

أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، نشرت اليوم الثلاثاء، أن المعروض النقدي في مصر زاد 17.2 بالمئة على أساس سنوي في يوليو 2021.

وبلغ المعروض النقدي 5.43 تريليون جنيه مصري ما يعادل 346 مليار دولار، مقارنة مع 4.63 تريليون جنيه قبل عام.

والمعروض النقدي أو المخزون النقدي في الاقتصاد هو الكمية الإجمالية للأصول النقدية المتاحة في اقتصاد ما في وقت محدد.

(الدولار= 15.69 جنيه مصري)

المصدر: رويترز