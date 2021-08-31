وزير: روسيا ستبدأ الإبحار على مدار العام على ممر الملاحة الشمالي في غضون 5 سنوات

يرى وزير تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي الروسي أليكسي تشيكونوف أن بناء أسطول من كاسحات الجليد الحديثة سيساعد في إطلاق الملاحة على مدار العام على الممر الملاحي الشمالي.

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وقال الوزير في مقابلة مع الصحيفة الاقتصادية الروسية "أر بي كا"، اليوم الثلاثاء: "يتزايد نطاق نشاط ممر الملاحة الشمالي باستمرار، أعتقد أننا سنبحر طوال العام عبر الممر خلال 5 سنوات".

وأضاف: "يجب أن تساعدنا كاسحات الجليد وسفن الجليد الجديدة الأخرى في هذه المسألة". مشيرا إلى أن ممر الملاحة الشمالي لن ينجح ما لم يتم إطلاق خط حاويات منتظم من الشرق الأقصى إلى مورمانسك أو سان بطرسبرغ".

وشدد على أن الهدف الاستراتيجي هو زيادة عمليات الشحن من خلال تكثيف وتعزيز كفاءة الشحن الروسي على طول الممر الملاحي.

وممر الملاحة الشمالي يمتد عبر منطقة القطب الشمالي ويربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ عبر المتجمد الشمالي. وتعمل روسيا باهتمام شديد على تطوير الممر البحري.

وتخطط موسكو لاستخدام الممر لتصدير النفط والغاز الى الأسواق الخارجية، خاصة وأن معظمه بات خاليا من الجليد إلى حد كبير. ومن المتوقع أن يصبح ممر الملاحة الشمالي، طريقا تجاريا رئيسيا للبضائع المشحونة بين أوروبا وآسيا في المستقبل.

المصدر: "أر بي كا"