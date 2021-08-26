أوكرانيا تتطلع لتمديد عقد ترانزيت الغاز مع روسيا

صرح رئيس "مشغل نظام نقل الغاز الأوكراني"، سيرغي ماكوغون، بأن أوكرانيا بحاجة لتمديد عقد ترانزيت (عبور) الغاز الروسي لمدة 10 سنوات أخرى على الأقل من موعد انتهاء العقد الراهن.

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وقال المسؤول الأوكراني في مقابلة تلفزيونية اليوم الخميس: "ليس لدينا ضمانات لتجديد العقد (عقد عبور الغاز الروسي) لذلك نتفاوض مع الحكومتين الأمريكية والألمانية بشأن توفير هذه الضمانات. ونعتقد أن أهم ضمان هو تجديد أو استمرار العقد الحالي الآن لمدة 15 عاما دون انتظار العام 2025 (موعد انتهاء عقد ترانزيت الغاز)".

وأشار إلى أن اشغال "السيل الشمالي-2" (أنبوب لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع البلطيق) بنسبة 50% فقط سيدفع روسيا لاستمرار ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أورويا، لكن في حال إشغاله بشكل كامل (100%) سيؤدي لإيقاف ضخ الغاز عبر أوكرانيا.

وتقوم روسيا بتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر عدة مسارات منها عبر أوكرانيا، وينتهي عقد ترانزيت الغاز الطبيعي عبر الأراضي الأوكرانية في نهاية 2024، ومع نهاية العقد ستفقد كييف إيرادات ترانزيت الغاز ما لم يتم تمديد العقد أو إبرام عقد جديد.

وفي وقت سابق، أفاد رئيس شركة الغاز الروسية "غازبروم" ألكسي ميللر، بأن الشركة مستعدة لمواصلة ضخ الغاز عبر أوكرانيا بعد العام 2024، لكن القرار سيتم اتخاذه بناء على الجدوى الاقتصادية والحالة الفنية لمنطومة نقل الغاز الأوكرانية.

وأشار رئيس شركة الغاز الروسية "غازبروم" إلى ضرورة مشاركة ألمانيا في المفاوضات والاتفاق.

المصدر: نوفوستي