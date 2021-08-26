مصر.. الإعلان عن 1931 فرصة عمل بأجور مجزية

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، توفير 1325 فرصة عمل في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 3750 جنيها فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم.

كذلك يتم توفير التأمين الصحي والاجتماعي للموظف. والوظائف مقدمة من خلال 46 شركة ومصنع قطاع خاص في 12 محافظة لشغلها خلال شهر سبتمبر 2021، فضلا عن 606 فرصة عمل لم يتم شغلها خلال يوليو الماضي.

وقالت الوزارة في نشرة توظيف نشرت الخميس، إن الوظائف متوفرة في 12 محافظة هي: القاهرة، وأسيوط، والمنيا، والدقهلية، والسويس، والمنوفي، ودمياط، وأسوان، والبحيرة، والإسماعيلية، والوادي الجديد، وقنا.

من جهته قال وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، في تصريحات صحفية اليوم: إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف:

المصدر: RT